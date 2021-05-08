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سبب عدم تغير الحالة إلى "محصن جرعة أولى" رغم مضي 14 يومًا على تلقي لقاح كورونا

منذ ساعة
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سبب عدم تغير الحالة إلى "محصن جرعة أولى" رغم مضي 14 يومًا على تلقي لقاح كورونا

الرياض (صدى):
رد حساب خدمة المستفيدين التابع لتطبيق "توكلنا" على استفسارات عدد من المواطنين والمقيمين الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بخصوص سبب عدم تغير الحالة إلى "محصن جرعة أولى" رغم مضي أكثر من 14 يومًا على تلقي اللقاح.

وأوضح أن بيانات التحصين ترسل من وزارة الصحة وتظهر في توكلنا، داعيا من لم تتغير حالته بالتواصل مع وزارة الصحة لكي يتم إرسال بيانات التحصين إلى توكلنا.

يذكر أن تطبيق "توكلنا" أشار في وقت سابق إلى أن الحالة الصحية "محصّن جرعة أولى" (أخضر غامق)، تظهر في التطبيق لمن لم يصب بالفيروس مسبقا وأكمل 14 يوماً بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح.

فيروس كورونا
لقاح كورونا
توكلنا
محصن جرعة أولى

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
قال الحسن : لو كنتم تعلمون لعلمتم أن أجل الله إذا جاءكم لم يؤخر . جعله الله من عتقائه من النار في هذا الشهر...
جنوبيه قحطانيه❣
الله يشفي كل مريض ويكفيناشره🤲
خالد
هههههه مالهم شغله غير المرأه ..... مستميتين الا يطلعونها من بيتها وتربية اطفالها .
خالد
يجب توقيفهم ومعاقبتهم حسب شرع الله .... مو شرع الغرب والعلمانيين المنافقين اللي يقولون : الافطار حق مكفول لاي شخص من باب حرية الاديان...
خالد
يجب توقيفهم ومعاقبتهم حسب شرع الله .... مو شرع الغرب والعلمانيين المنافقين اللي يقولون : الافطار حق مكفول لاي شخص من باب حرية الاديان...

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