نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شاهد.. إفطار رمضاني على أسطح المنازل الواقعة في أحضان الطبيعة بفيفاء 

منذ ساعة
999
شاهد.. إفطار رمضاني على أسطح المنازل الواقعة في أحضان الطبيعة بفيفاء 

جازان (صدى):
أذاعت قناة الاخبارية تقريرا بشأن إفطار رمضاني على أسطح المنازل الواقعة في أحضان الطبيعة بمحافظة فيفاء.

ووفقا للتقرير فإن أبناء محافظة فيفاء يفضلون تناول وجبة الإفطار فوق أسطح منازلهم، فهي تعد عادة رمضانية قديمة في المحافظة، حيث يتشارك الأقارب والجيران وجبة الإفطار وسط الطبيعة الخلابة والأجواء البديعة فوق المطلات الجبلية.

واقتصرت هذا العام على أفراد الأسرة الواحدة تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية الجائحة كورونا، فأصبحت الأسرة الواحدة تجتمع فوق سطح المنزل ويتشاركون المائدة الرمضانية وسط هذه الأجواء الجميلة.

فيفاء
كورونا
المائدة الرمضانية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
قال الحسن : لو كنتم تعلمون لعلمتم أن أجل الله إذا جاءكم لم يؤخر . جعله الله من عتقائه من النار في هذا الشهر...
جنوبيه قحطانيه❣
الله يشفي كل مريض ويكفيناشره🤲
خالد
هههههه مالهم شغله غير المرأه ..... مستميتين الا يطلعونها من بيتها وتربية اطفالها .
خالد
يجب توقيفهم ومعاقبتهم حسب شرع الله .... مو شرع الغرب والعلمانيين المنافقين اللي يقولون : الافطار حق مكفول لاي شخص من باب حرية الاديان...
خالد
يجب توقيفهم ومعاقبتهم حسب شرع الله .... مو شرع الغرب والعلمانيين المنافقين اللي يقولون : الافطار حق مكفول لاي شخص من باب حرية الاديان...

أخر الأخبار

بالفيديو.. تدهور الحالة الصحية للمرشد لـ " خامنئي " ونقل سلطته إلى نجله
بالفيديو.. تدهور الحالة الصحية للمرشد لـ " خامنئي " ونقل سلطته إلى نجله
منذ 17 دقيقة 2019
هيونداي تزيح الستار عن صور تشويقية للسيارة AX1 الرياضية
هيونداي تزيح الستار عن صور تشويقية للسيارة AX1 الرياضية
منذ 23 دقيقة 1222
بالصور.. أتلتيكو مدريد يحافظ على الصدارة بعد تعادله مع برشلونة
بالصور.. أتلتيكو مدريد يحافظ على الصدارة بعد تعادله مع برشلونة
منذ 32 دقيقة 1463
أمر ملكي بشأن عدد من أعضاء النيابة العامة
أمر ملكي بشأن عدد من أعضاء النيابة العامة
منذ 32 دقيقة 2137
ثروة موسيقار مصري تتسبب في اندلاع خلافات بين عائلته
ثروة موسيقار مصري تتسبب في اندلاع خلافات بين عائلته
منذ 41 دقيقة 590
بايرن ميونيخ بطلاً للدوري الألماني للمرة التاسعة بعد خسارة لايبزيغ
بايرن ميونيخ بطلاً للدوري الألماني للمرة التاسعة بعد خسارة لايبزيغ
منذ 41 دقيقة 1466
مواطنون يقدمون التعازي في وفاة فهد هزازي 
مواطنون يقدمون التعازي في وفاة فهد هزازي 
منذ 52 دقيقة 2745
تجميد حسابات شخصين من العائلة الحاكمة بقطر
تجميد حسابات شخصين من العائلة الحاكمة بقطر
منذ 53 دقيقة 1760
شاهد.. معتمر يعبر عما لاقاه من خدمات أثناء أداء العمرة
شاهد.. معتمر يعبر عما لاقاه من خدمات أثناء أداء العمرة
منذ 57 دقيقة 1534
سائقة تتسبب بكارثة في مواقف السيارات
سائقة تتسبب بكارثة في مواقف السيارات
منذ ساعة 514