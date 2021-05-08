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بالفيديو.. " المسند " يكشف أضرار سقوط الصاروخ الصيني

منذ ساعة
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بالفيديو.. " المسند " يكشف أضرار سقوط الصاروخ الصيني

الرياض (صدى):
تحدث الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عن الأضرار التي يمكن أن يسببها الصاروخ الصيني في موقع سقوطه.

وقال "المسند" خلال لقائه ببرنامج "تواصل" المٌذاع على قناة "الرسالة": "من الصعوبة عمل إنذا مبكر لمنطقة السقوط لو تبقى على السقوط على الساعة أو أقل سنعلم أنه سيسقط في موقع ما".

وأضاف: "من الصعب الإخلاء المبكر ولكن العالم مستسلم لأنها قطع صغيرة جدًا من الصعب أن نفعل أي شئ إلا أن نبقي متأهبين قدر الإمكان".

أما بالنسبة للخطورة، أوضح "المسند" أنه ربما ينشب حريق لو سقط في مزارع أو سقط على مناطق سكنية، مشيرًا لإمكانية تتبعة وتكفيفه من قبل الولايات المتحدة إلا أن تكلفة ذلك باهظة.

 

عبدالله المسند
الصاروخ الصيني

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
قال الحسن : لو كنتم تعلمون لعلمتم أن أجل الله إذا جاءكم لم يؤخر . جعله الله من عتقائه من النار في هذا الشهر...
جنوبيه قحطانيه❣
الله يشفي كل مريض ويكفيناشره🤲
خالد
هههههه مالهم شغله غير المرأه ..... مستميتين الا يطلعونها من بيتها وتربية اطفالها .
خالد
يجب توقيفهم ومعاقبتهم حسب شرع الله .... مو شرع الغرب والعلمانيين المنافقين اللي يقولون : الافطار حق مكفول لاي شخص من باب حرية الاديان...
خالد
يجب توقيفهم ومعاقبتهم حسب شرع الله .... مو شرع الغرب والعلمانيين المنافقين اللي يقولون : الافطار حق مكفول لاي شخص من باب حرية الاديان...

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