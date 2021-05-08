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بالفيديو.. حرس الحدود يحبط محاولة تهريب (802) كيلوجرام من الحشيش المخدر و (25.4) طن من القات المخدر

منذ 6 دقائق
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بالفيديو.. حرس الحدود يحبط محاولة تهريب (802) كيلوجرام من الحشيش المخدر و (25.4) طن من القات المخدر

الرياض (صدى):
صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني، بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات فقد تم -بفضل الله-، ضبط (802) كيلوجرام بمنطقتي جازان ونجران، والقبض على المتهمين بتهريبها، وعددهم (25) متهما، بينهم (14) من الجنسية اليمنية، و(4) من الجنسية الإثيوبية، و(3) مواطنين، و(2) من الجنسية الصومالية، و(2) من الجنسية الباكستانية.

وأشار العقيد القريني، إلى عدة عمليات أمنية أخرى لرجال حرس الحدود تمثلت في ضبط (25.4) طن من مادة القات المخدر بمنطقة جازان، والقبض على المتورطين فيها، وعددهم (16) شخصًا جميعهم من الجنسية اليمنية.

وأكد أن رجال حرس الحدود مستمرون في تنفيذ مهامهم بعزيمة عالية للتصدي لمحاولات التهريب عبر الحدود كافة، والقبض على المتورطين فيها.

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