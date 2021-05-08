بالفيديو.. مدير الإذاعة السابق يروي ‏كواليس من حادثة استشهاد الملك فيصل

الرياض (صدى):
روى مدير عام الإذاعة السعودية سابقا خالد غوث، كواليس من حادثة استشهاد الملك فيصل - رحمه الله.
وقال خالد غوث، خلال مشاركته مع برنامج "اللقاء من الصفر" الذي يعرض على شاشة قناة "mbc"، أنه حينها جاءه توجيه بأن يترك العمل الذي يعمله ويتوجه رأسًا إلى الوزارة وكان برفقته الأستاذ بكر الكريم، ووقفت جميع البرامج الإذاعية السعودية.
وأشار مدير الإذاعة السعودية السابق، أن بعد البرامج لم يكن فيها إرسال والآخر كانت تذيع القرآن الكريم في غير وقته، لافتًا إلى أن وزير الإعلام آنذاك قال له بأن يذهب إلى الإذاعة ويمنع دخول أي حد؛ ليرد عليه بأن إذًا هناك أمر جلل ليعرف بعدها أن هناك أحد الأشخاص أطلق الرصاص على الملك فيصل - رحمه الله - وجاءت القوات واستلمت الإذاعة، وبعد ساعة أو ساعتين توالت القرارات والتعيينات.