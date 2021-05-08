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بالفيديو..مدرس جامعي مقيم في الرياض: حجم العاصمة نفسها فاجئني

منذ 25 دقيقة
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بالفيديو..مدرس جامعي مقيم في الرياض: حجم العاصمة نفسها فاجئني

الرياض (صدى):
كشف مدرس جامعي مقيم في الرياض" روبيرت زاكا " عن أول انطباع لدىه عندما وصل إلى العاصمة.

وقال روبيرت زاكا خلال برنامج " تجربة فريدة " : أقيم في المملكة منذ 7 سنوات وكنت أعمل لـ 6 سنوات في جامعة الإمارات، وقادني ذلك إلى فرصة العمل في الرياض.

وأضاف : أول انطباع لدي عندما وصلت إلى الرياض، كان رؤية حجم مدينة الرياض نفسها، فهي ليست مدينة صغيرة ويقيم فيها الكثير من الناس. يتحرك هؤلاء الناس يوميًا على الطرقات، اعتقد ان هذا فاجئني.

وأشار إلى أنه لم يتوقع أن الرياض كثيفة السكان، قائلًا أعتقد أن هذا كان أكثر ما فاجأني، أي شئ غير ذلك كنت اتوقعه مثل الطقس والطابع العامة للمدينة القابعة في الصحراء.

وتابع : يمكنك شق طريقك هنا بشكر أفضل مما ظننت، الأمر الوحيد الذي أحبه كثيرًا في الرياض وهي أنها فريدة.

الرياض
مدرس جامعي
روبيرت زاكا

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