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بث مباشر للصاروخ الصيني التائه في الفضاء وموعد سقوطه

منذ 46 دقيقة
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بث مباشر للصاروخ الصيني التائه في الفضاء وموعد سقوطه

بكين (صدى):
أطلق مركز الفلك الدولي اليوم السبت، بث مباشر لمتابعة موقع حطام الصاروخ الصينى، المتوقع سقوط خلال الساعات المقبلة، إثر فقدان السيطرة.

ويظهر البث الذي نشره مركز الفلك الدولي حركة الصاروخ الصيني ودورانه حول الكرة الأرضية، وتوقع المركز أن يسقط الصاروخ غدا الموافق 9 مايو في الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش زائد ناقص 4 ساعات.

وذكر المركز أن حطام الصاروخ الصيني، سيمر هذه الليلة أربعة مرات فوق الوطن العربي، الأولى الساعة 18:30 فوق الخليج العربي، والثانية الساعة 20:03 فوق مصر وبلاد الشام.

وفي الساعة الثالثة والرابعة فوق المغرب العربي في الساعة 21:30 و23:00 توقيت جرينتش، وأشارت التقارير، إلى أنها لا تشكل خطرا لأنها خارج وقت سقوط الحطام.

الصين
الصاروخ الصيني

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