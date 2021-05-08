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الاتحاد يختبر جاهزية هنريكي لمباراة ضمك

منذ 53 دقيقة
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الاتحاد يختبر جاهزية هنريكي لمباراة ضمك

طلال الغامدي (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، عن خضوع اللاعب البرازيلي المحترف في صفوف نادي الاتحاد، برونو هنريكي، لاختبارات لياقية وبدنية للتأكد من جاهزيته للمشاركة في مباراة ضمك المقبلة.

وأوضحت التقارير، أن المدير الفني البرازيلي لنادي الاتحاد، فابيو كاريلي سيُحدد على إثر نتائج هذه الاختبارات إمكانية مشاركة برونو هنريكي أمام ضمك من عدمها بعدما أنهى اللاعب فترة الحجر المنزلي عقب عودته من بلاده.

ومن الجدير بالذكر، أن نادي الاتحاد يستعد لمواجهة نظيره ضمك، مساء يوم السبت المقبل الموافق 15مايو ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

الاتحاد
دوري المحترفين
ضمك
هنريكي

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