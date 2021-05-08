بالفيديو.. ضحايا الجريمة المروعة التي ارتكبها الحوثيين بحق أسرة يمنية

صنعاء (صدى):
ارتكبت ميليشيا الحوثي الإيرانية جريمة بشعة بحق أسرة يمنية في طريق الجاح الدريهمي جنوب الحديدة، غرب اليمن، فجر اليوم السبت، والتي تسببت في وفاة وإصابة 9 مدنيين بينهم أطفال ونساء.
وجاء ذلك جراء عبوة ناسفة زرعها الحوثيين في طريق الجاح الدريهمي العام، جنوب الحديدة، والتي انفجرت بسيارة تحمل إحدى الأسر، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة 6 آخرين.
وانفجرت العبوة الناسفة الحوثية، بسيارة هايلوكس غمارتين، وكانت الأسرة على متنها، بينما القتلى امرأتان وطفل هم: مريم محمد، وغدير داود محمد، ومحمد داود، كما أصيب ستة آخرون هم: غيث قاسم حسن، وخديجة قاسم هبة، ونعمة قاسم هبة، ورضوان قاسم هبة، وسلوى سلطان هبة، وقاسم هبة حسن رب الأسرة.
ومن الجدير بالذكر، أن هذه الجريمة المروعة تأتي بعد ساعات من ارتكاب ميليشيات الحوثي جريمة مماثلة شرق مدينة الخوخة، غرب اليمن، جراء انفجار جسم من مخلفات الحوثيين أسفر عن إصابة طفلين.