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شركة STC تعلن عن وظائف شاغرة

منذ 10 دقائق
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شركة STC تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الاتصالات السعودية STC عن توفر وظائف إدارية تقنية هندسية لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بعدة مجالات؛ بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: خبير تطوير الأعمال (Business Development Senior Expert): درجة البكالوريوس في تخصصات: إدارة أعمال، الهندسة، المبيعات، المالية، خبرة (8) سنوات كحد أدنى في مجال تطوير الأعمال أو المبيعات أو أدوار خدمة العملاء في التكنولوجيا / الاتصالات، مستوى متوسط في اللغة الإنجليزية، بينما للتقديم عبر الرابط التالي من هنــــــــــا.

وتشمل الوظائف مدير قسم حماية العلامة التجارية (Brand Guardianship Section Manager): درجة البكالوريوس في تخصصات الاتصالات، التسويق، العلاقات العامة أو ما يعادلها، يفضل الماجستير، ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة، مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية، بينما للتقديم من هنــــــــــا .

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى مدير قسم حلول خدمات التنقل (Mobility Services Solutions Section Manager): درجة البكالوريوس في تخصصات علوم حاسب، تقنية معلومات أو ما يعادلها، ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة، مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية، وللتقديم من هنــــــــــا .

وتضم الوظائف خبير الموارد البشرية (HR Group Affairs Principal Expert): درجة البكالوريوس في تخصصات إدارة أعمال، الموارد البشرية أو ما يعادلها، ما لا يقل عن (10) سنوات من الخبرة ذات الصلة، مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية، فيما للتقديم من هنـــــــــــــا .

وظائف
الرياض
شركة STC

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