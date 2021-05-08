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تجهيز 1060 جامعاً ومسجداً لإقامة صلاة عيد الفطر في جدة

منذ 35 دقيقة
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تجهيز 1060 جامعاً ومسجداً لإقامة صلاة عيد الفطر في جدة

جدة (صدى):
هيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة 1060 جامعاً ومسجداً في مدينة جدة والمراكز التابعة لها لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام.

وأوضح مدير المساجد والدعوة والإرشاد بجدة ماجد شراحيلي أن الإدارة راعت استقبال المصلين في المساجد والجوامع بالمحافظة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وجاهزيتها، مشيراً إلى التأكيد على منسوبي المساجد بالحرص على تنفيذ التعليمات للمحافظة على سلامة وصحة المصلين.

ودعا الجميع إلى الالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها الوزارة حفاظاً على سلامة المصلين وصحتهم، لافتاً الانتباه إلى أنه تقرر إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة، سائلاً الله تعالى أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم وأقوالهم.

وزارة الشؤون الإسلامية
مدينة جدة
صلاة عيد الفطر

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أحدث التعليقات

ابوبدر
رغم ان توهم يكسرون الروتين بس ممتع الفطور في البوت .. اتذكر كنا نفطر في البوت من عام ١٤١١ واستمريت حتى اخر افطار في...
د محمد ماجد بخش
الاستقرار ! هو غاية كل عمل !
غييييوووورررر
قال رسول الله ﷺ: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم، وآخرهن الصلاة
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الله يتوب عليهم ويهديهم المجاهرة بالمعاصي امر خطير
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إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله

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