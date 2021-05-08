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إجراءات جديدة للمسافرين إلى مصر بكل المنافذ

منذ 55 دقيقة
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إجراءات جديدة للمسافرين إلى مصر بكل المنافذ

القاهرة (صدى):
كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والإسكان المصرية، عن اتخاذ إجراءات احترازية إضافية خاصة بفيروس كورونا بالحجر الصحي في جميع منافذ دخول البلاد.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت تطبيق الإجراءات الاحترازية الإضافية بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد (البرية، البحرية، الجوية).

وتتضمن إجراء فحص الحمض النووي السريع (ID NOW)، لجميع الوافدين إلى البلاد سواء للمصريين أو غير المصريين من الدول التي ظهر بها تحورات للفيروس، بالإضافة إلى فحصهم ظاهريًا وتوقيع الكشف الطبي عليهم، بحسب العربية نت.

وأوضح مجاهد أن الوزيرة أفادت بأن فحص الحمض النووي السريع هو أحد التقنيات الحديثة التي تتميز بالسرعة والدقة في الكشف عن الإصابات في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة فقط، فضلًا عن استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء المصري بشأن ‏الضوابط والإجراءات والاشتراطات الصحية للوافدين إلى مصر سواء للمصريين أو غير المصريين وهي عدم دخول البلاد إلا بعد الحصول على شهادة pcr تفيد الخلو من فيروس كورونا.

مصر
كورونا
السفر
وزيرة الصحة المصرية

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ابوبدر
رغم ان توهم يكسرون الروتين بس ممتع الفطور في البوت .. اتذكر كنا نفطر في البوت من عام ١٤١١ واستمريت حتى اخر افطار في...
د محمد ماجد بخش
الاستقرار ! هو غاية كل عمل !
غييييوووورررر
قال رسول الله ﷺ: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم، وآخرهن الصلاة
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الله يتوب عليهم ويهديهم المجاهرة بالمعاصي امر خطير
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إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله

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