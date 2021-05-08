إصابة راموس مجددًا بعد أيام من عودته

وكالات (صدى):
أكد نادي ريال مدريد، اليوم السبت، على إصابة قائده سيرجيو راموس، رغم عودته قبل أيام بعد غياب دام أسابيع؛ بسبب الإصابة.
وأوضح ريال مدريد، أن الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب أثبتت أنه مصاب بالتهاب في العضلة الغشائية في أوتار الركبة اليسرى، لافتًا إلى أن موعد عودة راموس للمشاركة يعتمد على تقييم عملية تعافيه من الإصابة.
وكان ريال مدريد قد كشف عن تعرض راموس، في الأول من أبريل الماضي، لإصابة عضلية في التوأم الداخلي في ساقه اليسرى، وعاد قائد ريال مدريد في الخسارة 0/2 أمام تشيلسي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث لعب 90 دقيقة.