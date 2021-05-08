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أمريكا تتهم الحوثيين بتفويت فرصة كبرى لإنهاء النزاع باليمن

منذ ساعة
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أمريكا تتهم الحوثيين بتفويت فرصة كبرى لإنهاء النزاع باليمن

فهمي محمد (صدى):
استنكرت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الجمعة، أفعال مليشيات الحوثي الإيرانية كما اتهمتهم بـ"تفويت فرصة كبرى" للمُضي قدماً نحو حل للنزاع في اليمن، بعد رفض لقاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث؛ في سلطنة عُمان.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في ختام جولة إقليمية جديدة للموفد الأمريكي المكلّف بملف اليمن تيم ليندركينغ؛ قادته خصوصاً إلى المملكة وعُمان: "هناك اتفاق عادل مطروح على الطاولة من شأنه أن يريح على الفور الشعب اليمني".

وتابعت: "لقد فوّت الحوثيون فرصة كبرى لإبداء التزامهم بالسلام وبتحقيق تقدم على صعيد هذا الاقتراح، برفضهم لقاء المبعوث الخاص للأمم المتحدة (مارتن) غريفيث في مسقط، خصوصاً أن الحكومة اليمنية أبدت استعدادها للتوصل إلى اتفاق يضع حداً للنزاع".

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية: "خلافاً لتصريحاتهم بشأن الأوضاع الإنسانية في اليمن، الحوثيون يفاقمون الأوضاع سوءاً بمواصلة هجومهم على مأرب"، لافتة إلى أنه في ظل "تزايد التوافق والزخم الدوليين نحو إنهاء النزاع في اليمن من دون مزيد من التأخير، على كل الأطراف أن تتحاور مع المبعوث الأممي الخاص حول الاقتراح المطروح على الطاولة".

أمريكا
الحوثيين
أزمة اليمن

التعليقات

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ابوبدر
رغم ان توهم يكسرون الروتين بس ممتع الفطور في البوت .. اتذكر كنا نفطر في البوت من عام ١٤١١ واستمريت حتى اخر افطار في...
د محمد ماجد بخش
الاستقرار ! هو غاية كل عمل !
غييييوووورررر
قال رسول الله ﷺ: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم، وآخرهن الصلاة
غييييوووورررر
الله يتوب عليهم ويهديهم المجاهرة بالمعاصي امر خطير
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله

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