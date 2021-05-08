الكشف عن مصير يحيى الشهري والدوسري مع النصر

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر أن إدارة النصر ستعقد اجتماعا خاصا، الأسبوع المقبل، مع المدرب البرازيلي مانو مينيز؛ لعرض القائمة عليه لتحديد اللاعبين الذين يريد استمرارهم أو مغادرتهم.
وقالت المصادر أن عبدالعزيز الدوسري ينتظر عرض تجديد عقده مع النصر، علما أن عقده الحالي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، في حين بات الثنائي يحيى الشهري وعبدالعزيز الدوسري خارج حسابات الفريق، بحسب الاقتصادية.
وأشارت المصادر أن الثلاثي سعود زيدان المعار لنادي أبها، ومنصور الشمري المعار للطائي، وأمين بخاري حارس العين، يحظون باهتمام كبير من إدارة النصر، وتريد عودتهم بعد تقديمهم مستويات مميزة مع أنديتهم هذا الموسم.