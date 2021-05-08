بالفيديو.. اندلاع حريق هائل في مصنع لانتاج المنظفات في إيران

طهران (صدى):
اندلع حريق هائل اليوم السبت، عقب انفجار في مصنع لإنتاج المنظفات في مدينة قزوين شمال إيران.
وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان السلطات الإيرانية السيطرة على حريق كبير نشب مساء أمس الجمعة عند مدخل مدينة بوشهر التي تضم محطة "بوشهر" النووية.
ولم يسفر هذا الانفجار عن أي إصابات حتى الآن، إلا أنه تم تدمير إحدى منشآت الشركة بشكل كامل، حيث الآن تقوم فرقة الإطفاء بالعمل على السيطرة على الحريق وإخماده والتحقيق بوجود مواد كيماوية في الشركة.
وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، بأنَّه لم يعرف سبب اشتعال النيران التي اندلعت ضمن المنطقة البحرية التابعة للجيش الإيراني في مدينة بوشهر.
وأوضحت أن "فرق الطوارئ أخمدت النيران التي اشتعلت في المنطقة البحرية التابعة للجيش الإيراني في بوشهر ولم يصب أحد حتى الآن".