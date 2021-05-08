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بالفيديو.. الكشف عن تاريخ تأسيس أول نظام إذاعي في المملكة ومراحل تطوره

منذ 23 دقيقة
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بالفيديو.. الكشف عن تاريخ تأسيس أول نظام إذاعي في المملكة ومراحل تطوره

نايف السالم (صدى):
نشرت دارة الملك عبدالعزيز مقطع فيديو توثيقي يرصد تاريخ تأسيس أول نظام إذاعي في المملكة ومراحل تطوره.

وقالت الدارة أن الملك عبدالعزيز، رحمه الله، أصدر مرسوماً ملكياً بتأسيس النظام الإذاعي في المملكة في الـ23 من رمضان عام 1368هـ، وانطلق أول إرسال إذاعي لأول مرة من مراسلة إذاعية في جبل قيقعان بمكة المكرمة، ونقلت شعائر الحج من عرفات ومنى.

وأضافت أن الملك فيصل بن عبدالعزيز، رحمه الله، افتتح استديو الإذاعة بمكة المكرمة في عام 1952م (1371هـ)، مشيرة إلى أنه صدر مرسوم ملكي بإنشاء إدارة الحج والإذاعة في عام 1952م (1372هـ)، كما صدر مرسوم ملكي بإنشاء "المديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر" للإشراف على الخدمات المتصلة بالإعلام في عام 1955م (1374هـ).

وأكدت دارة الملك عبدالعزيز أن إذاعة الرياض أنشئت لتكون الإذاعة الرسمية للمملكة في عام 1965م (1384هـ).

مكة المكرمة
المملكة
أول نظام إذاعي

التعليقات

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
ناقد
الله يوفقها شيء جميل
اللهو البرى
اللهم اني اسألك صرف الفواجع.. عنا وعن كل مسلم.. الله يصبره ويغفر لهم جميع.. يالها من فجيعة.. اللهم الطف بنا ولا تفجعنا في عزيز..
اللهو البرى
اللهم اني اسألك صرف الفواجع.. عنا وعن كل مسلم.. الله يصبره ويغفر لهم جميع.. يالها من فجيعة.. اللهم الطف بنا ولا تفجعنا في عزيز..
رااايق
أول مرة أسمع هذا الكلام *** هذول ممكن الأغنياء اللي يسون كذا ** الله أعلم **

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