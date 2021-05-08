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بالفيديو.. أهالي الجبيل الصناعية يكسرون الروتين بالإفطار على متن القوارب

منذ ساعة
1220
بالفيديو.. أهالي الجبيل الصناعية يكسرون الروتين بالإفطار على متن القوارب

علي القحطاني (صدى):
كشف تقرير مصور عن رحلات الإفطار على متن القوارب التي تحمل مختلف الموائد الرمضانية وتنطلق من مرسى الفناتير ومرسى دارين بمدينة الجبيل الصناعية، وتسير على امتداد شواطئ المدينة البالغ طولها 17 كيلو متراً.

وأقدم بعض أهالي الجبيل الصناعية وزوارها على كسر الروتين اليومي للإفطار بمنازلهم في شهر رمضان، وعملوا على التمتع به على متن القوارب وسط البحر، في ظل النشاط الذي تشهده السياحة البحرية في الجبيل.

وقال مسير الرحلات خالد المدني، أن الإقبال على رحلات الإفطار في القوارب في رمضان مفضل لدى الكثير من أهالي الجبيل وزوارها، ما يعزز من دخل الصيادين، ويخلق مساراً سياحياً حظي باهتمام الكثيرين من عشاق الرحلات البحرية.

وأوضح خالد المدني، أن رحلة الإفطار تستغرق ساعة ونصف الساعة؛ من قبل أذان المغرب حتى بعد الإفطار بساعة، وتوفر القوارب الوجبات من الأكلات الشعبية، مثل الهريس والبلاليط والثريد، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا.

رمضان
الجبيل الصناعية
القوارب
الإفطار
كسر الروتين
السياحة البحرية

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80684
منذ شهر
الله يشفي كل مريض

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أحدث التعليقات

ابوبدر
رغم ان توهم يكسرون الروتين بس ممتع الفطور في البوت .. اتذكر كنا نفطر في البوت من عام ١٤١١ واستمريت حتى اخر افطار في...
د محمد ماجد بخش
الاستقرار ! هو غاية كل عمل !
غييييوووورررر
قال رسول الله ﷺ: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم، وآخرهن الصلاة
غييييوووورررر
الله يتوب عليهم ويهديهم المجاهرة بالمعاصي امر خطير
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله

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