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مواطن يبني جسرًا معلقًا فوق مجرى سيل بجازان

منذ 37 دقيقة
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مواطن يبني جسرًا معلقًا فوق مجرى سيل بجازان

جازان (صدى):
أقدم مواطن على بناء جسر حديدي معلق لعبور المركبات لحل مشكلة السيول في قرية "جوة شهدان" بمحافظة هروب شمال شرقي منطقة جازان.

وأنشأ المواطن الجسر لربط ضفتي وادي شهدان؛ حيث قال أنه تم تشييده قبل 10 سنوات على نفقته الخاصة، وهو مصنوع من الحديد، حيث يربط ضفتي الوادي ويخدم 10 أسر موجودة في القرية، وذلك لأنه عندما يمر السيل بالوادي يخلف دمارًا، ولا تستطيع السيارات العبور، بحسب موقع "العربية.نت".

وأوضح المواطن: "قمتُ بتأمين الجسر بكميات من الحديد، وعمل قواعد جانبية من الإسمنت، وكنت أسحب الحجارة والحديد من الجبل حتى موقع الجسر، ولله الحمد تمكنت من إنشائه وظل صامداً حتى الآن".

ومن جانبه، صرح رئيس بلدية هروب المهندس أحمد حكمي، يجري حالياً عمل دراسة في مكتب هندسي لتحديد احتياجات الموقع، والبلدية تسير في الخطوات الأخيرة لهذا المشروع، والمكتب الاستشاري هو من سيحدد نوع المشروع الواجب توفيره في الموقع، واحتياجه لجسر، وتحديد التكلفة الإجمالية للمشروع.

جازان
مواطن
السيول
جسر معلق
جوة شهدان

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
ناقد
الله يوفقها شيء جميل
اللهو البرى
اللهم اني اسألك صرف الفواجع.. عنا وعن كل مسلم.. الله يصبره ويغفر لهم جميع.. يالها من فجيعة.. اللهم الطف بنا ولا تفجعنا في عزيز..
اللهو البرى
اللهم اني اسألك صرف الفواجع.. عنا وعن كل مسلم.. الله يصبره ويغفر لهم جميع.. يالها من فجيعة.. اللهم الطف بنا ولا تفجعنا في عزيز..
رااايق
أول مرة أسمع هذا الكلام *** هذول ممكن الأغنياء اللي يسون كذا ** الله أعلم **

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