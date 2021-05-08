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شؤون الحرمين تكثف استعداداتها لاستقبال المصلين والمعتمرين لليلتي 27 - 29 من شهر رمضان

منذ ساعة
1200
شؤون الحرمين تكثف استعداداتها لاستقبال المصلين والمعتمرين لليلتي 27 - 29 من شهر رمضان

مكة المكرمة (صدى):
كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها لاستقبال المعتمرين والمصلين لليلتي الـ 27 - 29 من شهر رمضان المبارك بالحرمين الشريفين وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة هاني بن حسني حيدر أنها كثفت عمليات التطهير والتعقيم والأمور التشغيلية الفنية وعمليات التنقل والعربات داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتنظيم آليات الدخول والخروج، وتفويج المعتمرين وغيرها من الخدمات التي تقدمها للمعتمرين والمصلين بتوجيه وإشراف من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وأشار إلى أن الرئاسة أكدت تكامل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتنظيم حركة ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي وساحاته لضمان سلامتهم وتحقيق متطلبات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية، لافتاً أن الرئاسة تحرص على تكثيف جهودها تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - وتبرز الجهود الكبيرة التي تقدمها الدولة في الحرمين الشريفين.

شهر رمضان
شؤون الحرمين
المصلين

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
ناقد
الله يوفقها شيء جميل
اللهو البرى
اللهم اني اسألك صرف الفواجع.. عنا وعن كل مسلم.. الله يصبره ويغفر لهم جميع.. يالها من فجيعة.. اللهم الطف بنا ولا تفجعنا في عزيز..
اللهو البرى
اللهم اني اسألك صرف الفواجع.. عنا وعن كل مسلم.. الله يصبره ويغفر لهم جميع.. يالها من فجيعة.. اللهم الطف بنا ولا تفجعنا في عزيز..
رااايق
أول مرة أسمع هذا الكلام *** هذول ممكن الأغنياء اللي يسون كذا ** الله أعلم **

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