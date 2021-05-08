أمريكا تكشف عن شروطها لقبول المسافرين إليها

واشنطن (صدى):
أوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس الجمعة، الشروط و الضوابط التي يلزمها المسافرين الدوليين المتجهين إلى الولايات المتحدة.
وتتمثل تلك الشروط في إجراء بعض فحوص كوفيد-19 الذاتية للوفاء بمتطلبات الدخول، كما ألزمت جميع المسافرين في وقت سابق بتقديم نتائج فحوص تثبت خلوهم من الفيروس قبل 3 أيام من الوصول أو ما يثبت تعافيهم من الإصابة به.
ومن جانبها، أكدت نقابة "إيرلاينز فور أمريكا" العمالية، على تقديرها لقرار المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض؛ بشأن السماح بإجراء فحوص منزلية تخضع للمراقبة وتحظى بموافقة إدارة الأغذية والدواء الأمريكية للمسافرين الدوليين الذين يدخلون الولايات المتحدة.