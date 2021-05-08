نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أمريكا تكشف عن شروطها لقبول المسافرين إليها

منذ ساعة
1300
أمريكا تكشف عن شروطها لقبول المسافرين إليها

واشنطن (صدى):
أوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس الجمعة، الشروط و الضوابط التي يلزمها المسافرين الدوليين المتجهين إلى الولايات المتحدة.

وتتمثل تلك الشروط في إجراء بعض فحوص كوفيد-19 الذاتية للوفاء بمتطلبات الدخول، كما ألزمت جميع المسافرين في وقت سابق بتقديم نتائج فحوص تثبت خلوهم من الفيروس قبل 3 أيام من الوصول أو ما يثبت تعافيهم من الإصابة به.

ومن جانبها، أكدت نقابة "إيرلاينز فور أمريكا" العمالية، على تقديرها لقرار المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض؛ بشأن السماح بإجراء فحوص منزلية تخضع للمراقبة وتحظى بموافقة إدارة الأغذية والدواء الأمريكية للمسافرين الدوليين الذين يدخلون الولايات المتحدة.

أمريكا
المسافرين
فيروس كورونا
شروط السفر

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
ناقد
الله يوفقها شيء جميل
اللهو البرى
اللهم اني اسألك صرف الفواجع.. عنا وعن كل مسلم.. الله يصبره ويغفر لهم جميع.. يالها من فجيعة.. اللهم الطف بنا ولا تفجعنا في عزيز..
اللهو البرى
اللهم اني اسألك صرف الفواجع.. عنا وعن كل مسلم.. الله يصبره ويغفر لهم جميع.. يالها من فجيعة.. اللهم الطف بنا ولا تفجعنا في عزيز..
رااايق
أول مرة أسمع هذا الكلام *** هذول ممكن الأغنياء اللي يسون كذا ** الله أعلم **

أخر الأخبار

بالفيديو.. أهالي الجبيل الصناعية يكسرون الروتين بالإفطار على متن القوارب
بالفيديو.. أهالي الجبيل الصناعية يكسرون الروتين بالإفطار على متن القوارب
منذ 13 دقيقة 1294
بالفيديو.. الكشف عن تاريخ تأسيس أول نظام إذاعي في المملكة ومراحل تطوره
بالفيديو.. الكشف عن تاريخ تأسيس أول نظام إذاعي في المملكة ومراحل تطوره
منذ 22 دقيقة 1449
بالفيديو.. إغلاق طريق بالمخواة إثر سقوط صخرة ضخمة
بالفيديو.. إغلاق طريق بالمخواة إثر سقوط صخرة ضخمة
منذ 27 دقيقة 1623
مواطن يبني جسرًا معلقًا فوق مجرى سيل بجازان
مواطن يبني جسرًا معلقًا فوق مجرى سيل بجازان
منذ 37 دقيقة 1873
الخطوط السعودية: الدول الـ20 التي حظرت المملكة الدخول منها يخص المقيمين
الخطوط السعودية: الدول الـ20 التي حظرت المملكة الدخول منها يخص المقيمين
منذ 57 دقيقة 2255
علامات تنذر بالإصابة بمرض مناعي منها " الإعياء"
علامات تنذر بالإصابة بمرض مناعي منها " الإعياء"
منذ ساعة 1536
بالفيديو.. ردة فعل الرئيس السيسي على مسن طلب منه شقة
بالفيديو.. ردة فعل الرئيس السيسي على مسن طلب منه شقة
منذ ساعة 2558
رجل يطرد زوجته من المنزل بعد التعدي عليها
رجل يطرد زوجته من المنزل بعد التعدي عليها
منذ ساعة 882
صورة نادرة للملك فيصل أثناء وضعه حجر الأساس لمسجده في إسلام آباد قبل 55 عاما
صورة نادرة للملك فيصل أثناء وضعه حجر الأساس لمسجده في إسلام آباد قبل 55 عاما
منذ ساعة 1898
شاهد.. أول ظهور لسيارة كيا بروسيد 2022 فيس ليفت الجديدة
شاهد.. أول ظهور لسيارة كيا بروسيد 2022 فيس ليفت الجديدة
منذ ساعة 1782