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شركة BAE SYSTEMS توفر وظائف هندسية شاغرة

منذ 37 دقيقة
1350
شركة BAE SYSTEMS توفر وظائف هندسية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية "BAE SYSTEMS" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الطائف.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مشرف ميكانيكي/ التايفون: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الطيران، أو أي مجال ذي الصلة، مخطط الأصول الحرجة/ الصيانة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذ الصلة.

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 مايو 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــا .

 

 

وظائف
الطائف
شركة BAE SYSTEMS

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
أول مرة أسمع هذا الكلام *** هذول ممكن الأغنياء اللي يسون كذا ** الله أعلم **
اللهو البرى
لا لا ياجنوبية. هي عطية بدون شروط.. الخويش عندنا.. حق الحلبة والجريش والجرشة.. (الجرشة) بمعنا العلقة..هههههه مثل قولنا فلان أكلها علقة..
اللهو البرى
لا لا ياجنوبية. هي عطية بدون شروط.. الخويش عندنا.. حق الحلبة والجريش والجرشة.. (الجرشة) بمعنا العلقة..هههههه مثل قولنا فلان أكلها علقة..
رااايق
طيب ***
فش🐡
🤷‍♂️💔 لا حياة لمن تنادي

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