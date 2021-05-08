شركة BAE SYSTEMS توفر وظائف هندسية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية "BAE SYSTEMS" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الطائف.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مشرف ميكانيكي/ التايفون: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الطيران، أو أي مجال ذي الصلة، مخطط الأصول الحرجة/ الصيانة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذ الصلة.
وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 مايو 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــا .