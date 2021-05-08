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القيادة تهنئ رئيس روسيا الاتحادية بذكرى يوم النصر لبلاده

منذ ساعة
1850
القيادة تهنئ رئيس روسيا الاتحادية بذكرى يوم النصر لبلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

خادم الحرمين
ولي العهد
القيادة
روسيا الاتحادية

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
أول مرة أسمع هذا الكلام *** هذول ممكن الأغنياء اللي يسون كذا ** الله أعلم **
اللهو البرى
لا لا ياجنوبية. هي عطية بدون شروط.. الخويش عندنا.. حق الحلبة والجريش والجرشة.. (الجرشة) بمعنا العلقة..هههههه مثل قولنا فلان أكلها علقة..
اللهو البرى
لا لا ياجنوبية. هي عطية بدون شروط.. الخويش عندنا.. حق الحلبة والجريش والجرشة.. (الجرشة) بمعنا العلقة..هههههه مثل قولنا فلان أكلها علقة..
رااايق
طيب ***
فش🐡
🤷‍♂️💔 لا حياة لمن تنادي

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