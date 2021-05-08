الطيران المدني: الخطوط الجوية أقل شركات الطيران شكاوى بنسبة معالجة 79%

الرياض (صدى):
أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، مؤشرًا لتصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر مارس 2021.
وكشف المؤشر أن إجمالي الشكاوى التي رفعها المسافرون للهيئة خلال مارس الماضي على الناقلات الجوية بلغ 47 شكوى لكل 100 ألف مسافر. وجاءت الخطوط السعودية كأقل شركات الطيران شكاوى بواقع 3 شكاوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر مارس وصلت إلى 79%،وحلت شركة طيران ناس ثانياً بواقع 10 شكاوى خلال مارس الماضي.
كما وصلت نسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد إلى 91%، وثالثًا طيران أديل إذ وصل عدد الشكاوى 34 شكوى وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 75%، فيما جاءت أكثر تصنيفات الشكاوى تداولاً لذات الشهر عن رسوم إضافية على التذاكر أولاً ثم إلغاء الرحلات، ثم تأخير الرحلات.
وأوضح المؤشر أن مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان جاء كأقل المطارات شكاوى لكل 100 ألف مسافر في المؤشر خلال شهر مارس بواقع شكوى واحدة وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت بنسبة 100%، بينما حلّ ثانيًا مطار الملك خالد الدولي بالرياض بواقع شكوى واحدة لكل 100 ألف مسافر قُدمت على المطار وتم إغلاقها بنسبة 79%.