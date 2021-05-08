نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الطيران المدني: الخطوط الجوية أقل شركات الطيران شكاوى بنسبة معالجة 79%

منذ 47 دقيقة
1253
الطيران المدني: الخطوط الجوية أقل شركات الطيران شكاوى بنسبة معالجة 79%

الرياض (صدى):
أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، مؤشرًا لتصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر مارس 2021.

وكشف المؤشر أن إجمالي الشكاوى التي رفعها المسافرون للهيئة خلال مارس الماضي على الناقلات الجوية بلغ 47 شكوى لكل 100 ألف مسافر. وجاءت الخطوط السعودية كأقل شركات الطيران شكاوى بواقع 3 شكاوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر مارس وصلت إلى 79%،وحلت شركة طيران ناس ثانياً بواقع 10 شكاوى خلال مارس الماضي.

كما وصلت نسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد إلى 91%، وثالثًا طيران أديل إذ وصل عدد الشكاوى 34 شكوى وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 75%، فيما جاءت أكثر تصنيفات الشكاوى تداولاً لذات الشهر عن رسوم إضافية على التذاكر أولاً ثم إلغاء الرحلات، ثم تأخير الرحلات.

وأوضح المؤشر أن مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان جاء كأقل المطارات شكاوى لكل 100 ألف مسافر في المؤشر خلال شهر مارس بواقع شكوى واحدة وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت بنسبة 100%، بينما حلّ ثانيًا مطار الملك خالد الدولي بالرياض بواقع شكوى واحدة لكل 100 ألف مسافر قُدمت على المطار وتم إغلاقها بنسبة 79%.

الطيران المدني
الخطوط الجوية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رااايق
أول مرة أسمع هذا الكلام *** هذول ممكن الأغنياء اللي يسون كذا ** الله أعلم **
اللهو البرى
لا لا ياجنوبية. هي عطية بدون شروط.. الخويش عندنا.. حق الحلبة والجريش والجرشة.. (الجرشة) بمعنا العلقة..هههههه مثل قولنا فلان أكلها علقة..
اللهو البرى
لا لا ياجنوبية. هي عطية بدون شروط.. الخويش عندنا.. حق الحلبة والجريش والجرشة.. (الجرشة) بمعنا العلقة..هههههه مثل قولنا فلان أكلها علقة..
رااايق
طيب ***
فش🐡
🤷‍♂️💔 لا حياة لمن تنادي

أخر الأخبار

سيدة تتعرض للسرقة من امرأة أخرى في سوق القريات
سيدة تتعرض للسرقة من امرأة أخرى في سوق القريات
منذ 27 دقيقة 1726
شركة BAE SYSTEMS توفر وظائف هندسية شاغرة
شركة BAE SYSTEMS توفر وظائف هندسية شاغرة
منذ 37 دقيقة 1660
الطيران المدني: الخطوط الجوية أقل شركات الطيران شكاوى بنسبة معالجة 79%
الطيران المدني: الخطوط الجوية أقل شركات الطيران شكاوى بنسبة معالجة 79%
منذ 47 دقيقة 1661
مروة خليل تكشف عن مقاطعة أبنائها لها بعد طلاقها
مروة خليل تكشف عن مقاطعة أبنائها لها بعد طلاقها
منذ 58 دقيقة 818
بالفيديو.. لحظة نجاة طفل بأعجوبة أثناء سقوطه من الطابق الخامس
بالفيديو.. لحظة نجاة طفل بأعجوبة أثناء سقوطه من الطابق الخامس
منذ ساعة 795
واتساب تؤجل مجددا موعد تطبيق قواعد الاستخدام الجديدة
واتساب تؤجل مجددا موعد تطبيق قواعد الاستخدام الجديدة
منذ ساعة 1926
القيادة تهنئ رئيس روسيا الاتحادية بذكرى يوم النصر لبلاده
القيادة تهنئ رئيس روسيا الاتحادية بذكرى يوم النصر لبلاده
منذ ساعة 2155
أبرز علامات تلف زيت محرك السيارة
أبرز علامات تلف زيت محرك السيارة
منذ ساعة 1735
تغيرات تحدث في الجسم عند التوقف عن تناول اللحوم
تغيرات تحدث في الجسم عند التوقف عن تناول اللحوم
منذ ساعة 1844
أسعار النفط ترتفع وبرنت عند 68.28 دولاراً للبرميل
أسعار النفط ترتفع وبرنت عند 68.28 دولاراً للبرميل
منذ ساعة 2236