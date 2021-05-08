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واتساب تؤجل مجددا موعد تطبيق قواعد الاستخدام الجديدة

منذ ساعة
1350
واتساب تؤجل مجددا موعد تطبيق قواعد الاستخدام الجديدة

وكالات (صدى):
قررت واتساب تأجيل مجددا موعد التطبيق الحازم لقواعدها الجديدة بشأن السرية والتي تواجه انتقادات بسببها تتعلق بجمع بيانات المستخدمين البالغ عددهم مليارين حول العالم.

وقالت واتساب عبر موقعها الإلكتروني أنها لن تقطع مباشرة الخدمة عن المستخدمين الذين يرفضون الموافقة على قواعد الاستخدام الجديدة، لكنها ستواظب على إرسال رسائل تذكير لهؤلاء، مبينة أن القواعد الجديدة تبدّل الطريقة التي يمكن للمعلنين الذين يستخدمون واتساب للتواصل مع زبائنهم، أن يتشاركوا من خلالها بيانات مع فيسبوك.

وأكدت خدمة المراسلة الجمعة أن "أحدا لن يفقد حسابه أو يخسر القدرة على استخدام واتساب في 15 مايو بسبب هذا التحديث"، غير أن المستخدمين سيتلقون رسائل تذكير "دائمة" عن السياسة الجديدة وقد يفقدون بعض الخصائص في الخدمة في حال عدم موافقتهم على القواعد الجديدة.

تطبيق
واتساب

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
أول مرة أسمع هذا الكلام *** هذول ممكن الأغنياء اللي يسون كذا ** الله أعلم **
اللهو البرى
لا لا ياجنوبية. هي عطية بدون شروط.. الخويش عندنا.. حق الحلبة والجريش والجرشة.. (الجرشة) بمعنا العلقة..هههههه مثل قولنا فلان أكلها علقة..
اللهو البرى
لا لا ياجنوبية. هي عطية بدون شروط.. الخويش عندنا.. حق الحلبة والجريش والجرشة.. (الجرشة) بمعنا العلقة..هههههه مثل قولنا فلان أكلها علقة..
رااايق
طيب ***
فش🐡
🤷‍♂️💔 لا حياة لمن تنادي

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