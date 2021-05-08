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أسعار النفط ترتفع وبرنت عند 68.28 دولاراً للبرميل

منذ ساعة
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أسعار النفط ترتفع وبرنت عند 68.28 دولاراً للبرميل

وكالات (صدى):
ارتفع النفط قليلا مع تفاقم أزمة فيروس كورونا في الهند، واقتنصت الأسعار مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي وسط تفاؤل حيال تعافي الاقتصاد العالمي.

وختمت العقود الآجلة لخام برنت الجلسة على 68.28 دولار للبرميل بينما تحدد سعر التسوية للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 64.90 دولار للبرميل، بزيادة 19 سنتا تعادل 0.3% لكلا الخامين.

وارتفع خاما القياس أكثر من 1% على مدار الأسبوع، في صعود أسبوعي هو الثاني على التوالي، وسط تخفيف قيود الحركة المفروضة لاحتواء فيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا وتعافي أنشطة المصانع وتطعيمات الوقاية من فيروس كورونا، مما يمهد لانتعاش في الطلب على الوقود.

وفي الصين، أظهرت البيانات تسارع نمو الصادرات على غير المتوقع في أبريل نيسان بينما ينبئ مسح خاص بتوسع قوي في نشاط قطاع الخدمات.

ولكن واردات أكبر مشتر للخام في العالم انخفضت 0.2% في أبريل عنها قبل سنة إلى 40.36 مليون طن، أو 9.82 مليون برميل يوميا، أدنى مستوى منذ ديسمبر.

المملكة
النفط
أسعار النفط
برميل
برنت

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
أول مرة أسمع هذا الكلام *** هذول ممكن الأغنياء اللي يسون كذا ** الله أعلم **
اللهو البرى
لا لا ياجنوبية. هي عطية بدون شروط.. الخويش عندنا.. حق الحلبة والجريش والجرشة.. (الجرشة) بمعنا العلقة..هههههه مثل قولنا فلان أكلها علقة..
اللهو البرى
لا لا ياجنوبية. هي عطية بدون شروط.. الخويش عندنا.. حق الحلبة والجريش والجرشة.. (الجرشة) بمعنا العلقة..هههههه مثل قولنا فلان أكلها علقة..
رااايق
طيب ***
فش🐡
🤷‍♂️💔 لا حياة لمن تنادي

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