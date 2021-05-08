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تنبيه مهم من سفارة المملكة في مدريد بشأن القيود المفروضة للدخول إلى إسبانيا

منذ ساعة
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تنبيه مهم من سفارة المملكة في مدريد بشأن القيود المفروضة للدخول إلى إسبانيا

(صدى):
نبهت سفارة المملكة في إسبانيا، اليوم السبت، المواطنين الراغبين بالسفر إلى مملكة إسبانيا، بتمديد القيود المفروضة للدخول إليها.

وقالت سفارة المملكة أن الحكومة الإسبانية أصدرت قرارا يقضي بتمديد القيود المفروضة للدخول إلى الدولة في ظل الأوضاع الراهنة، مبينة أن القيود تشمل رعايا الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وغير التابعين لمنطقة شنغن، وذلك حتى 31 مايو 2021م.

وأضافت أن هذا القرار يستثني بعض الفئات التي سيتعين عليها الحصول على فحص (PCR) بنتيجة سلبية قبل الرحلة بـ72 ساعة بحد أقصى وتعبئة النموذج الخاص بوزارة الصحة الاسبانية على موقعها الإلكتروني.

وللاطلاع على الفئات المستثناة من هذه القيود يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسفارة على الرابط. هنا

 

إسبانيا
سفارة المملكة
المواطنين
السفر

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أحدث التعليقات

أبو سعود الزهراني
الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه وعن جميع موتى المسلمين
نجاة محمد
ربنا يرحمهم جميعا
بن زاير
الشعب الهندي يحرق الجثث في الشوارع بعد هروب الكهنه والفتوى بحرق الجثث في كل مكان في الهند.
يزورنا عمَّي وعمَّتي، وخالي وخالتي وأبناءوهم وأفرح بقدومهم
انا في الطيارة ومعي جوالي النوكيا فيه قوقل ومواقـ ع كثير ة
بن زاير
دويلات الخليج العربي غير معنية أين يقع الصاروخ نوما هنيئا.

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