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"العامة للسجون": 123 مليون ريال حجم التبرعات في "فرجت" منذ بداية شهر رمضان

منذ 28 دقيقة
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"العامة للسجون": 123 مليون ريال حجم التبرعات في "فرجت" منذ بداية شهر رمضان

الرياض (صدى):
أوضحت المديرية العامة للسجون أن حجم التبرعات لخدمة "فرجت" منذ بدء شهر رمضان المبارك لهذا العام، بلغ أكثر من (123) مليون ريال، استفاد منها عدد من المحكومين في القضايا المالية غير الجنائية من المواطنين والمقيمين، كما بلغ حجم التبرعات منذ بداية الخدمة قبل ثلاثة أعوام أكثر من (460) مليون ريال، أسهمت في إطلاق سراح (2163) مواطنًا و(975) مقيمًا، حيث تعد من المنصات الوطنية الرائدة في مجال التبرع الخيري.

وأكدت المديرية أن "فرجت" تتميز بشمولها للمحكومين من السعوديين وغير السعوديين في قضايا مالية غير جنائية، وبإمكان الجميع مد يد العون ومساعدتهم، من خلال الدخول على منصة "أبشر" وتطبيق "أبشر أفراد"، واختيار خدمات المديرية العامة للسجون، وتحديد المستفيد الذي يراد التبرع له، ونسخ رقم السداد، ثم تنفيذ العملية من خدمة "سداد"، التي يوفرها البنك المركزي السعودي، مع أهمية التأكد من مقدار المبلغ المدخل المراد التبرع به لفواتير "فرجت" قبل إتمام عملية الدفع.

وأشارت المديرية العامة للسجون إلى أن الفواتير التي تم سدادها تعود لمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، وأن الخدمة شهدت إقبالا عاليًا من المتبرعين المواطنين والمقيمين، وتمثل نافذة آمنة وموثوقة للتبرع والوقوف بجانب المحتاجين، مشددة على أنها متاحة عبر موقع "أبشر" الإلكتروني، وتطبيق "أبشر أفراد" ومنصة "إحسان"، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.

المديرية العامة للسجون
شهر رمضان
التبرعات
فرجت

التعليقات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يرحمهم جميعا
بن زاير
الشعب الهندي يحرق الجثث في الشوارع بعد هروب الكهنه والفتوى بحرق الجثث في كل مكان في الهند.
يزورنا عمَّي وعمَّتي، وخالي وخالتي وأبناءوهم وأفرح بقدومهم
انا في الطيارة ومعي جوالي النوكيا فيه قوقل ومواقـ ع كثير ة
بن زاير
دويلات الخليج العربي غير معنية أين يقع الصاروخ نوما هنيئا.
ابو يزن
الي قهرني جايين ع جيب لكزس اخر موديل. هذولا المفروض قصاص تعزير حمل السلاح وترويع الآمنين ولهم سوابق بعد

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