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ما أجمل الإفطار في المسجد النبوي الشريف!

منذ ساعة
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ما أجمل الإفطار في المسجد النبوي الشريف!

التعليقات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يرحمهم جميعا
بن زاير
الشعب الهندي يحرق الجثث في الشوارع بعد هروب الكهنه والفتوى بحرق الجثث في كل مكان في الهند.
يزورنا عمَّي وعمَّتي، وخالي وخالتي وأبناءوهم وأفرح بقدومهم
انا في الطيارة ومعي جوالي النوكيا فيه قوقل ومواقـ ع كثير ة
بن زاير
دويلات الخليج العربي غير معنية أين يقع الصاروخ نوما هنيئا.
ابو يزن
الي قهرني جايين ع جيب لكزس اخر موديل. هذولا المفروض قصاص تعزير حمل السلاح وترويع الآمنين ولهم سوابق بعد

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