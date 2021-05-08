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الرحالة إبراهيم سرحان يروي موقفًا كاد أن يفقد بسببه حياته في الجزائر

منذ ساعة
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الرحالة إبراهيم سرحان يروي موقفًا كاد أن يفقد بسببه حياته في الجزائر

(صدى):
روى الرحالة إبراهيم سرحان تفاصيل موقف كاد أن يفقد بسببه حياته أثناء وجوده في الجزائر.

وقال سرحان، إنه ذهب إلى إحدى القرى في مدينة تسمى "غرداية"، وكان يوم عيد، مشيرًا إلى أنهم لديهم طقوس مختلفة عن باقي مناطق الجزائر، ولهم مذهب معين.

وأوضح أنه ذهب بصحبة جزائري إلى تلك القرية، لكن أهلها اعتقدوا أنه "جاسوس"، وقاموا بالتجمع حوله وطرده، لافتًا إلى أن هذا الموقف ترك في نفسه أثرا سيئا.

وفي سياق آخر، رفض سرحان اعتبار المملكة وجهة سياحية "بديلة"، قائلا: "قبل كورونا بسنوات كنت ضد أن السعودية وجهة سياحية بديلة، بالعكس هناك مناطق كثيرة داخل المملكة مبهرة".

وضرب مثالا بتهامة قحطان، موضحا أن جزء منها يقع في جازان وجزء في عسير، فهي منطقة حدودية أدهشته بثرائها الثقافي.

التعليقات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يرحمهم جميعا
بن زاير
الشعب الهندي يحرق الجثث في الشوارع بعد هروب الكهنه والفتوى بحرق الجثث في كل مكان في الهند.
يزورنا عمَّي وعمَّتي، وخالي وخالتي وأبناءوهم وأفرح بقدومهم
انا في الطيارة ومعي جوالي النوكيا فيه قوقل ومواقـ ع كثير ة
بن زاير
دويلات الخليج العربي غير معنية أين يقع الصاروخ نوما هنيئا.
ابو يزن
الي قهرني جايين ع جيب لكزس اخر موديل. هذولا المفروض قصاص تعزير حمل السلاح وترويع الآمنين ولهم سوابق بعد

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