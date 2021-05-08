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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

منذ 18 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة، المدينة المنورة ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الي جنوبية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الرياض
المملكة
الطقس

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أحدث التعليقات

بن زاير
الشعب الهندي يحرق الجثث في الشوارع بعد هروب الكهنه والفتوى بحرق الجثث في كل مكان في الهند.
يزورنا عمَّي وعمَّتي، وخالي وخالتي وأبناءوهم وأفرح بقدومهم
انا في الطيارة ومعي جوالي النوكيا فيه قوقل ومواقـ ع كثير ة
بن زاير
دويلات الخليج العربي غير معنية أين يقع الصاروخ نوما هنيئا.
ابو يزن
الي قهرني جايين ع جيب لكزس اخر موديل. هذولا المفروض قصاص تعزير حمل السلاح وترويع الآمنين ولهم سوابق بعد
د محمد ماجد بخش
في أيدٍ أمينة

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