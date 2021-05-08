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مليشيا الحوثي تخطط لفحص عذرية ممثلة يمنية و"العفو الدولية" تتدخل

منذ ساعة
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مليشيا الحوثي تخطط لفحص عذرية ممثلة يمنية و"العفو الدولية" تتدخل

فهمي محمد (صدى):
طالبت منظمة العفو الدولية، أمس الجمعة، مليشيا الحوثي بوقف خططها لفحص عذرية ممثلة وعارضة يمنية، تم احتجازها لأسباب ملفقة، مطالبة بإطلاق سراحها.

والممثلة هي انتصار الحمادي، البالغة من العمر 20 عامًا، والتي اعتقلت في شهر فبراير، عند نقطة تفتيش في العاصمة صنعاء، موجهين لها تهمة ارتكاب فعل مخل بالآداب العامة، ومخالفة الشريعة الإسلامية.

وذكرت منظمة العفو الدولية أنه تم استجواب الحمادي وهي معصوبة العينين، وتعرضت للإيذاء الجسدي واللفظي، وتعرضت لإهانات عنصرية، وأُجبرت على الاعتراف بارتكاب عدة جرائم، بما في ذلك حيازة المخدرات، والدعارة.

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اليمن
الحوثي

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بن زاير
الشعب الهندي يحرق الجثث في الشوارع بعد هروب الكهنه والفتوى بحرق الجثث في كل مكان في الهند.
يزورنا عمَّي وعمَّتي، وخالي وخالتي وأبناءوهم وأفرح بقدومهم
انا في الطيارة ومعي جوالي النوكيا فيه قوقل ومواقـ ع كثير ة
بن زاير
دويلات الخليج العربي غير معنية أين يقع الصاروخ نوما هنيئا.
ابو يزن
الي قهرني جايين ع جيب لكزس اخر موديل. هذولا المفروض قصاص تعزير حمل السلاح وترويع الآمنين ولهم سوابق بعد
د محمد ماجد بخش
في أيدٍ أمينة

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