مليشيا الحوثي تخطط لفحص عذرية ممثلة يمنية و"العفو الدولية" تتدخل

فهمي محمد (صدى):
طالبت منظمة العفو الدولية، أمس الجمعة، مليشيا الحوثي بوقف خططها لفحص عذرية ممثلة وعارضة يمنية، تم احتجازها لأسباب ملفقة، مطالبة بإطلاق سراحها.
والممثلة هي انتصار الحمادي، البالغة من العمر 20 عامًا، والتي اعتقلت في شهر فبراير، عند نقطة تفتيش في العاصمة صنعاء، موجهين لها تهمة ارتكاب فعل مخل بالآداب العامة، ومخالفة الشريعة الإسلامية.
وذكرت منظمة العفو الدولية أنه تم استجواب الحمادي وهي معصوبة العينين، وتعرضت للإيذاء الجسدي واللفظي، وتعرضت لإهانات عنصرية، وأُجبرت على الاعتراف بارتكاب عدة جرائم، بما في ذلك حيازة المخدرات، والدعارة.
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