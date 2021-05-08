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الرحالة إبراهيم سرحان: في كوريا الشمالية جلست 8 أيام أتناول الأرز فقط

منذ 8 دقائق
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الرحالة إبراهيم سرحان: في كوريا الشمالية جلست 8 أيام أتناول الأرز فقط

عادل الحربي (صدى):
كشف الرحالة إبراهيم سرحان، عن تجربته في السفر إلى كوريا الشمالية، موضحا أنه لا يوجد فيها مطاعم.

وقال سرحان خلال برنامج "الليوان" : "الكل يأكل في بيته، الطعام يأتي لمكان السكن، وما كنت أكل إلا رز أبيض، فهم ليسو من أهل كتاب ولا تجوز منهم أي ذبيحة كنت معتمد على الأرز لمدة 8 أيام".

وأشار إلى أنه لا يستطيع أي أجنبي التجول بمفرده، قائلا: "أي أجنبي لابد أن يكون معه مُراقب ما في مشي لحالك، ويتابع كل ما تصوره".

وعن أشهر الممنوعات هناك، قال سرحان: "ممنوع الحديث عن الأديان، ممنوع تصوير الرئيس بشكل منقوص، ولا يكون على راسك شيء، والأماكن المسموح فيها التصوير محدودة".

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