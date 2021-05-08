رعب شمال السودان تحسبا لسقوط الصاروخ الصيني "التائه"

الخرطوم (صدى):
كشف تسجيل صوتي منسوب لوزير الصحة في الولاية الشمالية بالسودان أن الولاية بدأت استعدادات مكثفة للتعامل مع تداعيات احتمال سقوط الصاروخ الصيني "لونغ مارش 5 بي" في الولاية.
وأوضح مسؤول الولاية أن وزير الصحة الاتحادي عمر النجيب أبلغه بتلقيهم معلومات شبه مؤكدة من منظمات خارج السودان تشير إلى وجود احتمال كبير لسقوط الصاروخ في منطقة ما في الولاية خلال الساعات المقبلة مما يتطلب القيام بالاستعدادات القصوى، بحسب سكاي نيوز.
وكانت الصين أطلقت الصاروخ إلى الفضاء قبل أسبوع، لكنها فقدت السيطرة عليه بعد وصوله وصار يهيم خارج الأرض ومن المتوقع أن يسقط خلال الساعات المقبلة.