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متنزهات وحدائق الجوف تستعد لاستقبال الزوار خلال العيد

منذ ساعة
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متنزهات وحدائق الجوف تستعد لاستقبال الزوار خلال العيد

سكاكا (صدى):
أنهت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها استعداداتها لعطلة عيد الفطر المبارك من خلال تهيئة المتنزهات والحدائق لاستقبال الزوار، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن الأمانة استعدت للعيد مبكرا بخطة متكاملة تضمنت أعمال صيانة المتنزهات والحدائق وتهيئة مرافقها لاستقبال الزوار خلال عطلة العيد، والتأكد من توافر متطلبات السلامة في الألعاب، إلى جانب الاهتمام بخدمات النظافة ودورات المياه.

كما كثفت الأمانة ضمن الخطة أعمال النظافة العامة والتطهير والتعقيم بالشوارع والميادين وحاويات النفايات والمتنزهات والمواقع العامة، إلى جانب تهيئة اللوحات والزينة المضيئة والإنارة.

وأكد الحموان أن الأمانة حريصة على تسخير جميع الإمكانيات والخطط لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين خلال المواسم وعلى مدار العام.

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