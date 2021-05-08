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ذكرى البيعة الرابعة لولي العهد.. 4 سنوات من الإنجازات

منذ ساعة
999
ذكرى البيعة الرابعة لولي العهد.. 4 سنوات من الإنجازات

نايف السالم (صدى):
تحل اليوم الذكرى الرابعة لبيعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-.

وجدد المواطنون، والمؤسسات الحكومية والخاصة المختلفة، ذكرى البيعة الرابعة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتصدر وسم "ذكرى البيعة الرابعة لولي العهد" قائمة الأكثر تداولا بموقع "تويتر"، وسط احتفاء المواطنين بما تحقق خلال السنوات من إنجازات ونجاحات.

وشهد الوسم تغريدات الحب والولاء لسمو ولي العهد، مشيدين بالقفزات التي تحققت خلال تلك السنوات، في مختلف المجالات، سعيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030.

ولي العهد
ذكرى البيعة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9882
منذ 50 دقيقة
سر معنا على بركة الله . كما حثيتنا أن نستمر .. فلنستمر
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9882
منذ 36 دقيقة
أطلقت سموكم الكريم فيزياء جديدة في السياسة الدولية حسب مفهومي المتواضع أنها فيزياء غير مسبوقة بل فيزياء متطورة جديرة بالقرن الحادي والعشرين وفيها عرضتم توازن القوى على أساس المصالح المتبادلة والشراكة المتوازنة .. وهنا يقف قادة العالم بفخر إلى جوارك ولولا جائحة كوفيد١٩ العارضة لكان وصول قادة العالم إلى الرياض مجتمعين حتميا لشهادة مؤتمر قمة ال٢٠ التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين وكنت له العضيد الأمين حماكما الله ورعاكم.

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أحدث التعليقات

عبدالله
هذا حيه مثل عمه علي صالح
الدنيا لحظه
الله ينتقم من ابوهم تركهم متعمد تنال جزاك ياظالم
د محمد ماجد بخش
أطلقت سموكم الكريم فيزياء جديدة في السياسة الدولية حسب مفهومي المتواضع أنها فيزياء غير مسبوقة بل فيزياء متطورة جديرة بالقرن الحادي والعشرين وفيها عرضتم...
د محمد ماجد بخش
سر معنا على بركة الله . كما حثيتنا أن نستمر .. فلنستمر
زائر
هههههههههههههههههه النصر عاد

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