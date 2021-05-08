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المملكة ترفض خطط وإجراءات "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس وفرض السيادة عليها

منذ ساعة
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المملكة ترفض خطط وإجراءات "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس وفرض السيادة عليها

الرياض (صدى):
أعربت وزارة الخارجية عن رفض المملكة العربية السعودية لما صدر بخصوص خطط وإجراءات "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وشددت الوزارة على تنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب، ولأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت وزارة الخارجية وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

فلسطين
المملكة
القدس

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبدالله
هذا حيه مثل عمه علي صالح
الدنيا لحظه
الله ينتقم من ابوهم تركهم متعمد تنال جزاك ياظالم
د محمد ماجد بخش
أطلقت سموكم الكريم فيزياء جديدة في السياسة الدولية حسب مفهومي المتواضع أنها فيزياء غير مسبوقة بل فيزياء متطورة جديرة بالقرن الحادي والعشرين وفيها عرضتم...
د محمد ماجد بخش
سر معنا على بركة الله . كما حثيتنا أن نستمر .. فلنستمر
زائر
هههههههههههههههههه النصر عاد

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