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شاهد.. "لطيفة العويض" أول مراسلة منقبة تظهر على الشاشة

منذ ساعة
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شاهد.. "لطيفة العويض" أول مراسلة منقبة تظهر على الشاشة

عادل الحربي (صدى):
أصبحت الصحفية لطيفة العويض، أول مراسلة تظهر بنقابها في التلفزيون الرسمي، وذلك بعد ظهورها مساء الجمعة، على شاشة قناة "الإخبارية".

ونشرت "الإخبارية" تقريرا أعدته المراسلة لطيفة العويض، من الأحساء عن أحد الأسواق، ظهرت خلاله بنقابها.

ومن جانبه قال مدير مكتب القناة في المنطقة الشرقية، خالد الجناحي، إن مدير عام القناة، فارس حزام، وافق على ظهور المراسلة المنقبة صوتاً وصورة على الشاشة، في إطار تمكين ودعم المراسل الصحافي.

ووجهت العويض شكرها لمدير قناة الإخبارية فارس حزام لتمكينها من الظهور، كما وجهت الشكر لخالد الجناحي.

لطيفة العويض
التلفزيون الرسمي

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80683
منذ ساعة
طيب

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أحدث التعليقات

عبدالله
هذا حيه مثل عمه علي صالح
الدنيا لحظه
الله ينتقم من ابوهم تركهم متعمد تنال جزاك ياظالم
د محمد ماجد بخش
أطلقت سموكم الكريم فيزياء جديدة في السياسة الدولية حسب مفهومي المتواضع أنها فيزياء غير مسبوقة بل فيزياء متطورة جديرة بالقرن الحادي والعشرين وفيها عرضتم...
د محمد ماجد بخش
سر معنا على بركة الله . كما حثيتنا أن نستمر .. فلنستمر
زائر
هههههههههههههههههه النصر عاد

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