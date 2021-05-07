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ضبط 11 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا

منذ ساعة
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ضبط 11 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا

الرياض (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (11) شخصاً بالمنطقة، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ونصت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين ، أو بهما معًا. وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة ، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

الرياض
الشرطة
كورونا

التعليقات

الحكم
الحكم عدد التعليقات : 277
منذ ساعة
يجب تطبيق اقصي عقوبه في النظام بحق المستهترين بارواح البشر

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أحدث التعليقات

عبدالله
هذا حيه مثل عمه علي صالح
الدنيا لحظه
الله ينتقم من ابوهم تركهم متعمد تنال جزاك ياظالم
د محمد ماجد بخش
أطلقت سموكم الكريم فيزياء جديدة في السياسة الدولية حسب مفهومي المتواضع أنها فيزياء غير مسبوقة بل فيزياء متطورة جديرة بالقرن الحادي والعشرين وفيها عرضتم...
د محمد ماجد بخش
سر معنا على بركة الله . كما حثيتنا أن نستمر .. فلنستمر
زائر
هههههههههههههههههه النصر عاد

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