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ضبط 11 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا

منذ 24 دقيقة
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ضبط 11 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا

الرياض (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (11) شخصاً بالمنطقة، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ونصت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين ، أو بهما معًا. وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة ، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

الرياض
الشرطة
كورونا

التعليقات

الحكم
الحكم عدد التعليقات : 277
منذ 11 دقيقة
يجب تطبيق اقصي عقوبه في النظام بحق المستهترين بارواح البشر

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أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
والله ما ندري مين الصادق فيكم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان وكل يوم ارا أمورً مفجعه
الحكم
يجب تطبيق اقصي عقوبه في النظام بحق المستهترين بارواح البشر
واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم..
الحكم
رحمه الله رحمة واسعه وان لله وان اليه راجعون

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