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شاهد..مليشيات مسلحة تفتش عن وزيرة الخارجية الليبية بعد مطالبتها بإخراج المرتزقة

منذ 20 دقيقة
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شاهد..مليشيات مسلحة تفتش عن وزيرة الخارجية الليبية بعد مطالبتها بإخراج المرتزقة

طرابلس (صدى):
حاصرت مليشيات مسلحة فندق كورنثيا وسط العاصمة طرابلس -مقر المجلس الرئاسي-، بحثا عن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، والتي طالبت بإخراج المرتزقة من البلاد.

ويأتي ذلك بعدما أطلق مفتي الإرهاب الليبي المعزول، الصادق الغرياني، دعوة إلى ميليشيا "بركان الغضب" للخروج ضدّ وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، على خلفية دعوتها إلى خروج القوات التركية والمرتزقة من بلادها.

وأصبحت المنقوش في مرمى النيران الدعائية لتنظيم الإخوان بعدما طالب الغرياني، بمظاهرات مناوئة لها وداعمة لبقاء من وصفه بـ "الحليف التركي".

ليبيا
مليشيات

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(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
والله ما ندري مين الصادق فيكم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان وكل يوم ارا أمورً مفجعه
الحكم
يجب تطبيق اقصي عقوبه في النظام بحق المستهترين بارواح البشر
واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم..
الحكم
رحمه الله رحمة واسعه وان لله وان اليه راجعون

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