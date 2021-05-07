شاهد..مليشيات مسلحة تفتش عن وزيرة الخارجية الليبية بعد مطالبتها بإخراج المرتزقة

طرابلس (صدى):
حاصرت مليشيات مسلحة فندق كورنثيا وسط العاصمة طرابلس -مقر المجلس الرئاسي-، بحثا عن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، والتي طالبت بإخراج المرتزقة من البلاد.
ويأتي ذلك بعدما أطلق مفتي الإرهاب الليبي المعزول، الصادق الغرياني، دعوة إلى ميليشيا "بركان الغضب" للخروج ضدّ وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، على خلفية دعوتها إلى خروج القوات التركية والمرتزقة من بلادها.
وأصبحت المنقوش في مرمى النيران الدعائية لتنظيم الإخوان بعدما طالب الغرياني، بمظاهرات مناوئة لها وداعمة لبقاء من وصفه بـ "الحليف التركي".