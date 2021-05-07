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بالفيديو.. سطو مسلح على طاقم تغذية أجهزة صراف وسرقة 950 ألف ريال بالدلم

منذ 44 دقيقة
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بالفيديو.. سطو مسلح على طاقم تغذية أجهزة صراف وسرقة 950 ألف ريال بالدلم

الرياض (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجريمة السطو المسلح، التي تعرض لها طاقم ناقلة أموال تابع لإحدى الشركات المرخصة بتاريخ 14/ 9/ 1442 هـ، واستيلاء الجناة على مبلغ (950,000) ريال من طاقم ناقلة الأموال، تحت التهديد بالسلاح، عند قيامهم بالتغذية النقدية لأحد أجهزة الصرف الآلي بمحافظة الدلم.

وأضاف، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من كشف غموض الجريمة وتحديد هوية الجناة، وهما مواطنان من أرباب السوابق في العقد الخامس من العمر، والقبض عليهما، وذلك بعد توافر الأدلة على تورطهما بارتكاب جريمة السطو، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بما نسب إليهما، فيما تم استرداد جزء من المبالغ المسلوبة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

الرياض
الشرطة
الدلم

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127683
منذ 42 دقيقة
ياليت تقصون اياديهم النجسه ..

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أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
والله ما ندري مين الصادق فيكم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان وكل يوم ارا أمورً مفجعه
الحكم
يجب تطبيق اقصي عقوبه في النظام بحق المستهترين بارواح البشر
واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم..
الحكم
رحمه الله رحمة واسعه وان لله وان اليه راجعون

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