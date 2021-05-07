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"بلدية أحد المسارحة" ترد على فيديو لمواطن أتهم فيه منسوبيها بالرشوة

منذ ساعة
999
"بلدية أحد المسارحة" ترد على فيديو لمواطن أتهم فيه منسوبيها بالرشوة

جازان (صدى):
أصدرت بلدية محافظة أحد المسارحة التابعة لمنطقة جازان بياناً ردت فيه على مقطع فيديو متداوَل لأحد المواطنين يتهم منسوبي البلدية بالرشوة، مؤكدا أن ما جاء فيه غير صحيح.

وقالت البلدية إن المواطن الذي ظهر بالفيديو ادعى بأن لديه شيكاً جاهزاً للصرف بمبلغ قدره 18 مليون ريال، لافتةً وهذا الكلام ليس له أساس من الصحة حيث ورد للبلدية طرفنا خطاب من إدارة الطرق والنقل وبناء على ما جاء بخطاب إدارة الطرق، فقد طلب المختصين بالبلدية من المواطن إحضار صورة من صحه وكروكي للموقع الذي يدعي فيه نزع الملكية لصالح الشارع إلا أن المذكور لم يتجاوب بإحضار المطلوب إلى حينه.

وأَضافت أنه علاوة على ذلك فإن المذكور يتهم منسوبي البلدية بالرشوة وهذا لا نرضاه جملة وتفصيلاً، وعليه فإن البلدية قدر رفعت للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات النظامية بحق المذكور حيال كل ما ذكره.

جازان
الرشوة
احد المسارحة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9877
منذ 56 دقيقة
لك الحمد في السراء والضراء ولك الحمد في الشدة والرخاء ولك الحمد في اليسر والعسر . المنة لله والفضل لله . اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وأنت المستغاث .
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر عدد التعليقات : 399
منذ دقيقتين
والله ما ندري مين الصادق فيكم

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أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
والله ما ندري مين الصادق فيكم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان وكل يوم ارا أمورً مفجعه
الحكم
يجب تطبيق اقصي عقوبه في النظام بحق المستهترين بارواح البشر
واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم..
الحكم
رحمه الله رحمة واسعه وان لله وان اليه راجعون

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