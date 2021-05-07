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خادم الحرمين يوافق على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية بباكستان

منذ ساعة
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خادم الحرمين يوافق على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية بباكستان

الرياض (صدى):
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على بناء مشروع جامع خادم الحرمين الشريفين بالجامعة الإسلامية العالمية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

ويضم المشروع الذي يقع في المدينة الجامعية ( 10 - H)، مصلى للرجال يتسع لـ 4000 مصل، وآخر للنساء يتسع لـ 2000 مصلية ، إضافة إلى ساحات خارجية تتسع لـ 6000 شخص.

كما يحتوي المشروع على مكتبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتحف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقاعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للمؤتمرات، وكذلك منطقة للخدمات الإدارية ومواقف للسيارات.

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9877
منذ ساعة
امتداد لما حصل في عدد من العواصم العالمية من انتهاج بناء بيوت الله وتأصيل سماحة الإسلام وتعزيز التعاون على البر والتقوى.

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أحدث التعليقات

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والله ما ندري مين الصادق فيكم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان وكل يوم ارا أمورً مفجعه
الحكم
يجب تطبيق اقصي عقوبه في النظام بحق المستهترين بارواح البشر
واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم..
الحكم
رحمه الله رحمة واسعه وان لله وان اليه راجعون

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