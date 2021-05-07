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القبض على 4 أشخاص تخصصوا في سرقة المنازل والاستراحات بمكة المكرمة

منذ 8 دقائق
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القبض على 4 أشخاص تخصصوا في سرقة المنازل والاستراحات بمكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (4) مقيمين من الجنسية المالية في العقد الثاني من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم، تمثلت في سرقة منازل واستراحات ومحتويات مركبتين، وبيع المسروقات على (7) مقيمين من الجنسية البجلادشية، يديرون مستودعاً مخالفاً مخصصاً لبيع السكراب، تم ضبطهم وإيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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