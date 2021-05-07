قرار بريطاني يثير الغموض بشأن ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا

وكالات (صدى):
وضعت الحكومة البريطانية تركيا على القائمة الحمراء للسفر، الأمر الذي أثار الغموض بشأن المعلب الذي سيستضيف فيه نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما كان من المقرر إقامتها في إسطنبول بين تشيلسي ومانشستر سيتي في 29 مايو الجاري.
وقال وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، إن السفر إلى دول القائمة الحمراء غير مسموح به باستثناء الظروف الاستثنائية.
وأضاف شابس أن هذا يعني أن الجماهير يتعين عليها عدم السفر إلى تركيا، مضيفا أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يجري مناقشات مع الاتحاد الأوروبي (اليويفا).
وأكد أن دولته لا مانع لديها من استضافة المباراة لكن القرار في النهاية بيد اليويفا الذي يتعرض لضغوط كبيرة لنقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى إنجلترا.