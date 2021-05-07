"ابو ثنين" يغرد بعد فوز الهلال: الشباب ضحية فورة الزعيم

نواف السالم (صدى):
غرد لاعب الهلال السابق، فيصل ابوثنين، على الفوز الذي حققه فريق الهلال أمام فريق الشباب في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم.
وكتب على حسابه بموقع تويتر:" ألف مبرووك لكبير آسيا هذا الفوز العريض والكبير والمستحق، وروح جميلة من الفريق يعتلي بها قمة الدوري وفي مكانه المعتاد".
وأضاف أن عودة غالبية النجوم في الهلال وتعدد الخيارات يسهل المهمة للمدرب الجديد، لافتا إلى أن الشباب ضحية فورة الزعيم وإرضاء عشاقه، مشيدًا بنجومية جماعية الفريق وخاصة "الحسيني"، مختتما تغريدته بأنه مازال الطريق وعر وصعب.