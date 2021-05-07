نجم برشلونة يثير الجدل بشأن انضمامه لـ"النصر"

ماجد محمد (صدى):
دارت حالة من الجدل والتساؤلات بشأن انضمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، البوسني ميراليم بيانيتش، إلى صفوف النصر، خلال الفترة القادمة.
وجاء هذا الجدل عقب تعليق اللاعب على منشور كتبه عضو الشرف الذهبي بنادي النصر، الأمير تركي بن سلمان.
وكان المنشور يتحدث عن رؤية المملكة للمستقبل، وتحركات القيادة لتحقيق طموحات شعبها، فعلق اللاعب المنشور وكتب "قريبا" وأرفق معه علم المملكة.
ولم يكشف اللاعب ما إذا كان سينضم لنادي النصر أم أنه سيأتي إلى المملكة من أجل زيارتها فقط، الأمر الذي أثار الجدل بشأنه.