بـ" 10 لاعبين ".. التعاون يقسو على الأهلي برباعية

نواف السالم (صدى):
تغلب نادي التعاون على ضيفه النادي الأهلي بأربعة اهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
تقدم للتعاون المهاجم تاوامبا في الدقيقة 21 قبل أن يعادل للأهلي اللاعب سلمان المؤشر في الدقيقة 42 ومع بداية الشوط الثاني تقدم التعاون عن طريق محترفه غامارا ثم أعاد لاعب الاهلي سلمان المؤشر النتيجة للتعادل في الدقيقة 71 من ضربة جزاء.
ومع نهاية اللقاء وفي الوقت القاتل أحرز مدافع التعاون احمد عسيري هدف الفوز في الدقيقة 90+1 قبل أن يطلق علي النمر رصاصة الرحمة في الدقيقة 90+5.
بهذا الإنتصار رفع التعاون رصيده الى 44 نقطة وتوقف الأهلي عند 35 نقطة في المركز التاسع