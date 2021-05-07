بالفيديو.. الهلال ينفرد بالصدارة بخماسية في الشباب

طلال الغامدي (صدى):
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تحقيق الفوز على فريق الشباب، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهد الشوط الأول تقدم الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للشباب، فيما رفع اللاعب ناصر الدوسري رصيد الهلال من الأهداف إلى 4 أهداف في الدقيقة 66، واختتمت المباراة بهدف خامس سجله لاعب الهلال محمد كنو.
وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 51 نقطة، ويلاقي الباطن يوم الجمعة الموافق 14 مايو، بينما تجمد رصيد الشباب عند 48 نقطة، ويواجه الاتفاق في اليوم ذاته.